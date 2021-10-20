Доллар и евро дешевеют. Итоги торгов на межбанке

В среду, 20 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,23 / 26,25, к закрытию котировки составили 26,19/26,21.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,19, максимальные – 26,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,21, максимальные – 26,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5290/30,5497, к закрытию котировки составили 30,5008/30,5241.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3696, к закрытию котировки составили 0,3688/0,3692.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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