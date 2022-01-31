Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы валют

В понедельник, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 23,12 коп. и составляет 28,4868 грн. Курс продажи упал на 25,38 коп. и составляет 28,7837 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,4 грн, максимальный – 28,57 грн. Для продажи минимальный курс – 28,6 грн, максимальный – 28,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 21,49 коп. и составляет 31,7026 грн. Средний курс продажи упал на 26,49 коп. и составляет 32,1716 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,9 грн. Для продажи минимальный курс – 31,99 грн, максимальный – 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп. и составляет 3,24 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп. и составляет 3,796 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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