Доллар на межбанке подорожал
24.03.2021, 17:08
Иллюстративное фото: pixabay.com
В среду, 24 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,85, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,83, максимальные – 27,91. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,85, максимальные – 27,93.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,8978/32,9214, к закрытию котировки составили 33,0147/33,0383.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3659/0,3663, к закрытию котировки составили 0,3655/0,3659.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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