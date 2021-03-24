Доллар на межбанке подорожал

В среду, 24 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,85, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,83, максимальные – 27,91. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,85, максимальные – 27,93.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8978/32,9214, к закрытию котировки составили 33,0147/33,0383.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3659/0,3663, к закрытию котировки составили 0,3655/0,3659.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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