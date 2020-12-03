Доллар подешевел. Курсы валют НБУ
03.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 12 копеек, а по отношению к евро упал на 10.
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