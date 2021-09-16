Доллар подорожал, евро подешевел: итоги торгов на межбанке

В четверг, 16 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,62/26,64, к закрытию котировки составили 26,68/26,7.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные – 26,695. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные – 26,715.

Торги по евро начались с котировок 31,3903/31,4138, к закрытию котировки составили 31,3623/31,3858.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3672/0,3676, к закрытию котировки составили 0,3677/0,3684.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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