Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке
24.09.2021, 17:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 24 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,615/26,635, к закрытию котировки составили 26,715/26,735.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,565, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,585, максимальные – 26,74.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,2300/31,2535, к закрытию котировки составили 31,2912/31,3120.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3646/0,3650, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3669.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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