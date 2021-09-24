Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 24 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,615/26,635, к закрытию котировки составили 26,715/26,735.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,565, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,585, максимальные – 26,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,2300/31,2535, к закрытию котировки составили 31,2912/31,3120.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3646/0,3650, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3669.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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