Доллар продолжает дорожать. Наличные курсы валют

В понедельник, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 14,11 коп. и составляет 27,9421 грн. Курс продажи вырос на 14,68 коп. и составляет 28,2163 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,85 грн, максимальный – 28,05 грн. Для продажи минимальный курс – 28,15 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,2 коп. и составляет 31,7845 грн. Средний курс продажи вырос на 5,75 коп. и составляет 32,24 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,6 грн, максимальный – 31,95 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп. и составляет 3,3 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп. до 3,774 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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