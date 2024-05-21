Доллар снова подорожал. Наличные курсы валют
Во вторник, 21 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. и составляет 39,49 грн. Курс продажи увеличился на 5 коп. до 40,03 грн.
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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,9 грн, максимальный – 39,66 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,1 грн.
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Средний курс покупки евро повысился на 5 коп. и составляет 42,77 грн. Курс продажи вырос на 6 коп. до 43,56 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,95 грн, максимальный – 43,05 грн. Для продажи минимальный курс – 43,4 грн, а максимальный – 43,85 грн.
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