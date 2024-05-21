Доллар снова подорожал. Наличные курсы валют

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 21 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. и составляет 39,49 грн. Курс продажи увеличился на 5 коп. до 40,03 грн.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,9 грн, максимальный – 39,66 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,1 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро повысился на 5 коп. и составляет 42,77 грн. Курс продажи вырос на 6 коп. до 43,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,95 грн, максимальный – 43,05 грн. Для продажи минимальный курс – 43,4 грн, а максимальный – 43,85 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.