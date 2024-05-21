Долар знову подорожчав. Готівкові курси валют

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У вівторок, 21 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 6 коп. і складає 39,49 грн. Курс продажу збільшився на 5 коп. до 40,03 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,9 грн, максимальний – 39,66 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 5 коп. і становить 42,77 грн. Курс продажу зріс на 6 коп. до 43,56 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,95 грн, максимальний – 43,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,4 грн, а максимальний – 43,85 грн.

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