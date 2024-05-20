У ЄС почала діяти кримінальна відповідальність за порушення санкцій проти Росії

Нові правила також полегшать державам ЄС конфіскацію заморожених активів людей і компаній, які підтримують війну проти України

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У Євросоюзі з 19 травня набули чинності нові правила (директива) гармонізації кримінальних злочинів і покарань за порушення санкцій. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

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Нові правила забезпечать можливість кримінального розслідування та переслідування таких порушень у всіх державах-членах ЄС.

Директива містить перелік кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням та обходом санкцій ЄС, таких як, наприклад: нездатність заморозити активи, порушення заборон на поїздки чи ембарго на постачання зброї, надання заборонених чи обмежених економічних і фінансових послуг, переведення коштів, які мають бути заморожені тощо.

Нові правила також встановлюють загальні базові стандарти покарань як для фізичних, так і для юридичних осіб у всіх країнах-членах. Правила також закривають правові лазівки обходу санкцій ЄС.

Вони також включатимуть посилені правила заморожування й конфіскації доходів та активів, які підпадають під санкції ЄС.

"Оскільки Путін продовжує свою незаконну агресію проти України, вкрай важливо, щоб санкції ЄС були повністю реалізовані, а порушення цих заходів було покарано. Окрім того, нові правила полегшать державам-членам конфіскацію деяких заморожених активів людей і компаній, які підтримують війну. Країни-члени тепер мають швидко перенести нові правила у своє законодавство та змусити їх працювати на практиці", – прокоментувала Віра Юрова, віцепрезидентка Єврокомісії.

Держави-члени мають до 20 травня 2025 року імплементувати правила у своє національне законодавство.