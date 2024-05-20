В ЕС начала действовать уголовная ответственность за нарушение санкций против России
В Евросоюзе с 19 мая вступили в силу новые правила (директива) гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение санкций. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.
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Новые правила обеспечат возможность уголовного расследования и преследования таких нарушений во всех государствах-членах ЕС.
Директива включает перечень уголовных преступлений, связанных с нарушением и обходом санкций ЕС, таких, например, как: неспособность заморозить активы, нарушение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, предоставление запрещенных или ограниченных экономических и финансовых услуг, перевод средств, которые должны быть заморожены и т.д.
Новые правила также устанавливают общие базовые стандарты наказаний как для физических, так и для юридических лиц во всех странах-членах. Правила также закрывают существующие правовые лазейки обхода санкций ЕС.
Они также будут включать усиленные правила замораживания и конфискации доходов и активов, подпадающих под санкции ЕС.
"Поскольку Путин продолжает свою незаконную агрессию против Украины, крайне важно, чтобы санкции ЕС были полностью реализованы, а нарушение этих мер было наказано. Кроме того, новые правила облегчат государствам-членам конфискацию некоторых замороженных активов людей и компаний, поддерживающих войну. Страны-члены теперь должны быстро перенести новые правила в свое законодательство и заставить их работать на практике", — прокомментировала Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии.
Государства-члены должны до 20 мая 2025 года имплементировать правила в свое национальное законодательство.
- 12 апреля 2024 года Совет ЕС утвердил директиву о криминализации обхода и нарушений санкций.