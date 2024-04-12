Совет ЕС утвердил директиву о криминализации обхода и нарушений санкций

Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция – пять лет тюрьмы

Фото: consilium.europa.eu

Совет Евросоюза в пятницу, 12 апреля, поддержал директиву о гармонизации применения санкций ЕС между государствами-членами. Документ прописывает единые для всех стран формулировки нарушений и унифицированные наказания за них, говорится на сайте Совета ЕС.

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Решение предусматривает, что все страны Евросоюза должны признать уголовным преступлением, например, торговлю подсанкционными товарами или содействие в обходе запрета на въезд на территорию Евросоюза подсанкционным лицам. Подстрекательство и пособничество в совершении такого правонарушения также будет наказываться.

После вступления в силу директивы для физических лиц будет установлено одинаковое наказание в виде лишения свободы до пяти лет, если их действия касаются активов на сумму более 100 000 евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы и т.п.).

Нарушением санкций будет считаться:

→ предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, организации;

→ неспособность заморозить деньги или экономические ресурсы подсанкционного лица, организации;

→ предоставление подсанкционному лицу разрешения на въезд или проезд транзитом;

→ торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещена или ограничена санкциями, а также предоставление брокерских или других услуг, касающихся таких товаров;

→ предоставление финансовых услуг или выполнение финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями;

→ другие способы обхода санкционного режима (например, путем сокрытия бенефициаров).

Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза. У стран-членов будет 12 месяцев, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.