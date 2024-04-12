Совет ЕС утвердил директиву о криминализации обхода и нарушений санкций
Совет Евросоюза в пятницу, 12 апреля, поддержал директиву о гармонизации применения санкций ЕС между государствами-членами. Документ прописывает единые для всех стран формулировки нарушений и унифицированные наказания за них, говорится на сайте Совета ЕС.
Решение предусматривает, что все страны Евросоюза должны признать уголовным преступлением, например, торговлю подсанкционными товарами или содействие в обходе запрета на въезд на территорию Евросоюза подсанкционным лицам. Подстрекательство и пособничество в совершении такого правонарушения также будет наказываться.
После вступления в силу директивы для физических лиц будет установлено одинаковое наказание в виде лишения свободы до пяти лет, если их действия касаются активов на сумму более 100 000 евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы и т.п.).
Нарушением санкций будет считаться:
→ предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, организации;
→ неспособность заморозить деньги или экономические ресурсы подсанкционного лица, организации;
→ предоставление подсанкционному лицу разрешения на въезд или проезд транзитом;
→ торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещена или ограничена санкциями, а также предоставление брокерских или других услуг, касающихся таких товаров;
→ предоставление финансовых услуг или выполнение финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями;
→ другие способы обхода санкционного режима (например, путем сокрытия бенефициаров).
Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза. У стран-членов будет 12 месяцев, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.
- Евросоюз ввел уже 13 пакетов санкций против России за полномасштабную агрессию против Украины и готовит 14-й. В санкционном списке Евросоюза более 2000 физических и юридических лиц.