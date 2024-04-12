Рада ЄС затвердила директиву щодо криміналізації обходу й порушень санкцій
Рада Євросоюзу в п'ятницю, 12 квітня, підтримала директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. Документ прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання за них, йдеться на сайті Ради ЄС.
Рішення передбачає, що усі країни Євросоюзу мають визнати кримінальним злочином, наприклад, торгівлю підсанкційними товарами чи сприяння в обході заборони на в'їзд на територію Євросоюзу підсанкційним особам. Підбурення та пособництво у вчиненні такого правопорушення також буде каратися.
Після набрання чинності директивою для фізичних осіб буде встановлене однакове покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, якщо їхні діяння стосуються активів на суму понад 100 000 євро. Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).
Порушенням санкцій буде вважатися:
→ надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;
→ нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;
→ надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;
→ торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;
→ надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;
→ інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).
Директива набере чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. У країн-членів буде 12 місяців на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.
- Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій проти Росії за повномасштабну агресію проти України й готує 14-й. Загалом у санкційному списку Євросоюзу понад 2000 фізичних та юридичних осіб.