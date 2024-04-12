Рада ЄС затвердила директиву щодо криміналізації обходу й порушень санкцій

Фото: consilium.europa.eu

Рада Євросоюзу в п'ятницю, 12 квітня, підтримала директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. Документ прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання за них, йдеться на сайті Ради ЄС.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Рішення передбачає, що усі країни Євросоюзу мають визнати кримінальним злочином, наприклад, торгівлю підсанкційними товарами чи сприяння в обході заборони на в'їзд на територію Євросоюзу підсанкційним особам. Підбурення та пособництво у вчиненні такого правопорушення також буде каратися.

Після набрання чинності директивою для фізичних осіб буде встановлене однакове покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, якщо їхні діяння стосуються активів на суму понад 100 000 євро. Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).

Порушенням санкцій буде вважатися:

→ надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;

→ нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;

→ надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;

→ торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;

→ надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;

→ інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).

Директива набере чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. У країн-членів буде 12 місяців на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.