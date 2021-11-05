Доллар стабилен. На межбанке штиль

В пятницу, 5 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,095 / 26,115, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,095, максимальные – 26,105. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,115, максимальные – 26,125.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1684/30,1889, к закрытию котировки составили 30,0823/30,1053.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3639/0,3643, к закрытию котировки составили 0,3662/0,3669.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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