Доллар стабилен. На межбанке штиль
05.11.2021, 17:21
Фото: freepik.com
В пятницу, 5 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,095 / 26,115, к закрытию котировки не изменились.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,095, максимальные – 26,105. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,115, максимальные – 26,125.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,1684/30,1889, к закрытию котировки составили 30,0823/30,1053.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3639/0,3643, к закрытию котировки составили 0,3662/0,3669.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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