Доллар в банках продолжил дешеветь

В четверг, 7 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,37 коп и составляет 26,7520 грн. Курс продажи упал на 8,67 коп – до 27,0747 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 26,94 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,13 коп и составляет 28,6903 грн. Средний курс продажи упал на 18,83 коп до 29,2690 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,4 грн, максимальный - 28,9 грн. Для продажи минимальный курс – 28,98 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,117 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,687 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.