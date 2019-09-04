Евро на межбанковком рынке набрал в цене

В среду, 4 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,255/25,29, к закрытию котировки составили 25,27/25,285.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,24, максимальные – 25,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,26, максимальные – 25,285.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7325/27,7658, к закрытию котировки составили 27,8273/27,8413.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3793/0,3803, к закрытию котировки составили 0,3814/0,3818.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"