Гривня неожиданно укрепилась. Итоги торгов на межбанке
02.12.2020, 17:15
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Доллар и евро подешевели на 17 копеек.
В среду, 2 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,47/28,49, к закрытию котировки составили 28,30/28,32.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,30, максимальные – 28,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,32, максимальные – 28,49.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,3604/34,3845, к закрытию котировки составили 34,1892/34,2105.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3765/0,3769, к закрытию котировки составили 0,3751/0,3756.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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