Гривня подешевела. Курс валют НБУ
23.01.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 января курс гривни по отношению к евро снизился на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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