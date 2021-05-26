Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
26.05.2021, 08:00
Иллюстративное фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 мая курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки, а по отношению к евро – на 17 копеек.
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