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Гривня выросла в цене. Курс валют НБУ

06.01.2021, 08:00
Гривня выросла в цене. Курс валют НБУ - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 января  курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 копейки, а по отношению к евро – на 9 копеек.

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Анна Ишутина
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