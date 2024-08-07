Иностранные банки блокируют платежи компаний из частично оккупированных областей

Бизнес с Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей столкнулся с неожиданной проблемой на Западе

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк обратил внимание на проблему, с которой сталкивается украинский бизнес из частично оккупированных областей: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Иностранные банки часто не разбираются, где именно зарегистрирована компания и блокируют платежи всем подряд, говорится на сайте НБУ.

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Регулятор обратился к украинским банкам с просьбой помочь.

"Иностранные банки блокируют операции с участием юридических лиц [...] независимо от того, находится ли соответствующий населенный пункт под временной оккупацией Российской Федерации или под контролем Украины. Это объясняется тем, что иностранные банки не имеют достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины. Поэтому необходима дополнительная коммуникация украинских банков по этому вопросу с иностранными банками", — говорится в письме к банкам.

НБУ считает такой дерискинг со стороны иностранных банков необоснованным.

Он рекомендует пользоваться специальной страницей на сайте Минреинтеграции с перечнем временно оккупированных населённых пунктов Украины и рекомендациями профильного генерального директората Еврокомиссии (DG FISMA).

Украинские банки перед инициированием платежа могут предупреждать банк-партнер о содержании сделки и предоставлять дополнительные документы по компании, а в соответствующих полях платежного сообщения указывать исчерпывающую информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик.

В случае блокирования платежа украинский банк должен обращаться в банк-партнер, чтобы выяснить основания отказа и согласовать объем дополнительных мер или информации, которые требуются иностранному банку.

НБУ попросил банки в течение месяца отчитаться о результатах принятых мер, а также о проблемных вопросах, выявленных во время коммуникации с банками-партнерами.