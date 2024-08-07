Іноземні банки блокують платежі компаній з частково окупованих областей

Бізнес із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей зіткнувся з несподіваною проблемою на Заході

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк звернув увагу на проблему, з якою стикається український бізнес із частково окупованих областей: Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Іноземні банки часто не розбираються, де саме зареєстрована компанія, і блокують платежі усім підряд, йдеться на сайті НБУ.

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Регулятор звернувся до українських банків з проханням допомогти.

"Іноземні банки блокують операції за участю юридичних осіб [...] незалежно від того, чи відповідний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації чи під контролем України. Це пояснюється тим, що іноземні банки не мають перевіреного джерела даних про статус таких територій України. Тому необхідна додаткова комунікація українських банків щодо цього питання з іноземними банками", – йдеться в листі до банків.

НБУ вважає такий дерискінг з боку іноземних банків необґрунтованим.

Він рекомендує користуватися спеціальною сторінкою на сайті Мінреінтеграції з переліком тимчасово окупованих населених пунктів України та рекомендаціями профільного генерального директорату Єврокомісії (DG FISMA).

Українські банки перед ініціюванням платежу можуть попереджати банк-партнер про зміст операції та надавати додаткові документи щодо компанії, а у відповідних полях платіжного повідомлення вказувати вичерпну інформацію стосовно підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник.

У разі блокування платежу український банк повинен звертатися до банку-партнера, щоб з'ясувати підстави відмови й узгодити обсяг додаткових заходів чи інформації, які потрібні іноземному банку.

НБУ попросив банки протягом місяця відзвітувати про результати вжитих заходів, а також про проблемні питання, виявлені під час комунікації з банками-партнерами.