К закрытию межбанка доллар и евро подорожали

В пятницу, 27 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,08/24,12, к закрытию котировки составили 24,10/24,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,05, максимальные – 24,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,07, максимальные – 24,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,2857/26,3269, к закрытию котировки составили 26,3485/26,3789.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3740/0,3750, к закрытию котировки составили 0,3739/0,3748.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"