К закрытию межбанка доллар подешевел на 14 копеек

В четверг, 5 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,30/25,32, к закрытию котировки составили 25,16/25,19.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,16, максимальные – 25,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,19, максимальные – 25,365.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8831/27,9026, к закрытию котировки составили 27,8848/27,9180.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3828/0,3832, к закрытию котировки составили 0,3812/0,3821.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"