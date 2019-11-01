К закрытию межбанка доллар подорожал

В пятницу, 1 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,68/24,72, к закрытию котировки составили 24,83/24,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,63, максимальные – 24,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,66, максимальные – 24,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,5502/27,5949, к закрытию котировки составили 27,7251/27,7673.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3853/0,3861, к закрытию котировки составили 0,3905/0,3913.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"