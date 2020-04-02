К закрытию межбанка гривня еще больше укрепилась

В четверг, 2 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,67/27,74, к закрытию котировки составили 27,42/27,48.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,42, максимальные – 27,67. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,48, максимальные – 27,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2599/30,3364, к закрытию котировки составили 29,7507/29,8158.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3567/0,3579, к закрытию котировки составили 0,3467/0,3477.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"