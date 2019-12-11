К закрытию межбанка гривня вновь укрепилась

В среду, 11 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,605/23,625, к закрытию котировки составили 23,54/23,57.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,54, максимальные – 23,605. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,57, максимальные – 23,625.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,1582/26,1891, к закрытию котировки составили 26,1105/26,1414.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3713/0,3719, к закрытию котировки составили 0,3703/0,3710.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"