Котировки доллара и евро к закрытию торгов на межбанке

В пятницу, 6 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,70/23,73, к закрытию котировки составили 23,70/23,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,70, максимальные – 23,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,72, максимальные – 23,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,3235/26,3545, к закрытию котировки составили 26,2145/26,2343.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3716/0,3725, к закрытию котировки составили 0,3723/0,3728.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"