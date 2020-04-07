Котировки доллара на межбанке опустились

Во вторник, 7 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,065/27,095, к закрытию котировки составили 27,03/27,08.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,08, максимальные – 27,14.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 29,3898/29,4224, к закрытию котировки составили 29,4951/29,5496.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3584/0,3593, к закрытию котировки составили 0,3579/0,3588.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"