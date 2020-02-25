Курс доллара на межбанке снова вырос

Во вторник, 25 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,505/24,53, к закрытию котировки составили 24,54/24,56.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,505, максимальные – 24,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,53, максимальные – 24,56.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5952/26,6199, к закрытию котировки составили 26,5890/26,6107.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3768/0,3774, к закрытию котировки составили 0,3764/0,3769.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"