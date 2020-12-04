Курс доллара снова опустился. Курс НБУ
04.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 13 копеек, а по отношению к евро упал на 9.
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