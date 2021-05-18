Курс доллара вновь снизился. Наличные курсы валют

Во вторник, 18 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,15 коп и составляет 27,374 грн. Курс продажи упал на 7 коп – до 27,61 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный – 27,42 грн. Для продажи минимальный курс – 27,54 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,6 коп и составляет 33,173 грн. Средний курс продажи вырос на 8,95 коп и составляет 33,6165 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,45 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,347 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,798 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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