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Курс доллара вырос. Курс валют НБУ

15.01.2021, 09:58
Курс доллара вырос. Курс валют НБУ - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 января  курс гривни по отношению к доллару упал на 9 копеек. А по отношению к евро – вырос на 5 копеек. 

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Анна Ишутина
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