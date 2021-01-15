Курс доллара вырос. Курс валют НБУ
15.01.2021, 09:58
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 января курс гривни по отношению к доллару упал на 9 копеек. А по отношению к евро – вырос на 5 копеек.
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