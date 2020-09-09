Курс евро на межбанке вырос

В среду, 9 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,85, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,80, максимальные – 27,845. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,82, максимальные – 27,865.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,7503/32,7627, к закрытию котировки составили 32,8922/32,9159.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3641/0,3647, к закрытию котировки составили 0,3683/0,3687.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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