Курс межбанка: в течение дня доллар дорожал

В понедельник, 5 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,61/25,65, к закрытию котировки составили 25,63/25,67.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,61, максимальные – 25,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,65, максимальные – 25,76.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,46/28,5, к закрытию котировки составили 28,65/28,69.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,391/0,392, к закрытию котировки составили 0,39/0,39.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"