Курс наличного доллара вырос

Во вторник, 26 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,53 коп до 26,8360 грн. Курс продажи вырос на 2,70 коп – до 27,1473 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи – 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,53 коп и составляет 30,2590 грн, средний курс продажи упал на 2,70 коп до 30,8233. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,65 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,758 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,248 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)