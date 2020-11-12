Курс НБУ: доллар дорожает, евро дешевеет
12.11.2020, 08:00
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 4 копейки. А по отношению к евро – вырос на 6 копеек.
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