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Курс НБУ: доллар дорожает, евро дешевеет

12.11.2020, 08:00
Курс НБУ: доллар дорожает, евро дешевеет - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 4 копейки. А по отношению к евро – вырос на 6 копеек.

Анна Ишутина
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