Курс НБУ: доллар и евро подорожали
13.11.2020, 08:00
Иллюстративное фото: unsplash.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 4 копейки, а по отношению к евро – на 12.
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