UA

Курс НБУ: доллар и евро подорожали

13.11.2020, 08:00
Курс НБУ: доллар и евро подорожали - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 4 копейки, а по отношению к евро – на 12.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог в Liga.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digiatal-маркетолог на Спецпроекты Liga.net
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
курс валют курс нбу курс гривни курс доллара курс евро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Кто побеждает на местных выборах-2020. Третье место в "общем зачете" может вас удивить

КартыКто побеждает на местных выборах-2020. Третье место в "общем зачете" может вас удивить
 