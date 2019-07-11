Межбанк закрылся падением доллара

В четверг, 11 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,85/25,89, к закрытию котировки составили 25,83/25,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,77, максимальные – 25,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,81, максимальные – 25,89.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,1303/29,1754, к закрытию котировки составили 29,0768/29,1054.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4091/0,4102, к закрытию котировки составили 0,4104/0,4111.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"