Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 20 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,33/24,37, к закрытию котировки составили 24,30/24,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,26, максимальные – 24,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,30, максимальные – 24,385.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,9941/27,0360, к закрытию котировки составили 26,9316/26,9735.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3955/0,3963, к закрытию котировки составили 0,3947/0,3955.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"