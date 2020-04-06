Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 6 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,35/27,40, к закрытию котировки составили 27,10/27,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,10, максимальные – 27,35. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные – 27,40.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5653/29,6166, к закрытию котировки составили 29,2625/29,3165.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3561/0,3573, к закрытию котировки составили 0,3552/0,3560.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"