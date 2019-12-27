Межбанк закрылся падением курса гривни

В пятницу, 27 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,62/23,65, к закрытию котировки составили 23,74/23,79.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,53, максимальные – 23,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,57, максимальные – 23,79.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,2914/26,3224, к закрытию котировки составили 26,4914/26,5472.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3806/0,3812, к закрытию котировки составили 0,3821/0,3830.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"