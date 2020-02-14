Межбанк закрылся ростом курса доллара

В пятницу, 14 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,42/24,45, к закрытию котировки составили 24,46/24,48.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,425, максимальные – 24,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,445, максимальные – 24,48.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4688/26,4989, к закрытию котировки составили 26,5562/26,5779.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3848/0,3854, к закрытию котировки составили 0,3849/0,3854.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"