На межбанке доллар вновь подорожал

В понедельник, 29 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,13/27,15, к закрытию котировки составили 27,25/27,27.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,125, максимальные – 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,145, максимальные – 27,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5510/30,5709, к закрытию котировки составили 30,6835/30,7060.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3613/0,3619, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3667.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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