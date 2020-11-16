На межбанке курсы доллара и евро снизились

В понедельник, 16 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,12/28,14, к закрытию котировки составили 28,115/28,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,10, максимальные – 28,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,12, максимальные – 28,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3362/33,3599, к закрытию котировки составили 33,2544/33,2721.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3654/0,3658, к закрытию котировки составили 0,3665/0,3669.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.