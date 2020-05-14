Наличная гривня еще подорожала

В четверг, 14 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,80 коп и составляет 26,5947 грн. Курс продажи упал на 2,10 коп – до 26,9387 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,35 грн, максимальный - 26,7 грн. Для продажи минимальный курс – 26,8 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,80 коп и составляет 28,5887 грн. Средний курс продажи упал на 6,63 коп до 29,1667 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,25 грн, максимальный - 28,8 грн. Для продажи минимальный курс – 28,8 грн, максимальный - 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,129 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 3,695 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 3,9 грн.