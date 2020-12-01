UA

Наличная гривня ослабла

01.12.2020, 12:02
Наличная гривня ослабла - Фото
Фото: depositphotos.com

Во вторник, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,55 коп и составляет 28,3745 грн. Курс продажи упал на 1,25 коп – до 28,633 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,3 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,55 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,6 коп и составляет 33,705 грн. Средний курс продажи вырос на 2 коп и составляет 34,25 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,12 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34 грн, максимальный – 34,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,375 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,827 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
наличные курсы курсы валют наличный доллар курс доллара курс евро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 