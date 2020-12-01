Наличная гривня ослабла

Во вторник, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,55 коп и составляет 28,3745 грн. Курс продажи упал на 1,25 коп – до 28,633 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,3 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,55 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,6 коп и составляет 33,705 грн. Средний курс продажи вырос на 2 коп и составляет 34,25 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,12 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34 грн, максимальный – 34,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,375 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,827 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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