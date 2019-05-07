Наличная гривня снова подорожала

Во вторник, 7 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,30 коп до 26,3170 грн. Курс продажи упал на 8,40 коп – до 26,6507 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,5 грн, минимальный курс продажи – также 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,80 коп и составляет 29,3783 грн, средний курс продажи упал на 3,17 коп до 29,9463. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле – за 29,75 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,679 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,133 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,03 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)