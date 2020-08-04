Наличная гривня в банках дешевеет

Во вторник, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 10,9 коп и составляет 27,6060 грн. Курс продажи вырос на 12,1 коп – до 27,9455 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный - 27,74 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,75 коп и составляет 32,1675 грн. Средний курс продажи вырос на 13,45 коп и составляет 32,8675 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный - 32,52 грн. Для продажи минимальный курс – 32,6 грн, максимальный - 33,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,403 грн. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп и составляет 3,871 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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