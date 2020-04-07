Наличная гривня вновь укрепилась

Во вторник, 7 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 29,17 коп и составляет 26,7357 грн. Курс продажи упал на 24,13 коп – до 27,3317 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 26,99 грн, максимальный – 28,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 28,73 коп и составляет 28,6333 грн. Средний курс продажи упал на 21,97 коп до 29,6203 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,2 грн, максимальный - 30,1 грн. Для продажи минимальный курс – 29,19 грн, максимальный - 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,058 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,635 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 3,93 грн.